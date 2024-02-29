ABD’li rapçi Macklemore'dan Filistin'e destek: Konserde kefiye salladı Macklemore, hayranından aldığı kefiyeyi salladı. Rapçi, "Arizona'da bana Kefiye'yi veren kişiye sesleniyorum" dedi.

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AA

ABD'li dünyaca ünlü rapçi Macklemore, Filistin'e destek verdi.

Macklemore, Arizona'da verdiği konserde bir dinleyicisinin kefiyesini sallayarak şarkısını söylemeye devam etti.

Hayranından kefiye aldı

Ünlü rapçi, konser sonrasında Instagram hesabı üzerinden kendisine kefiye veren hayranına teşekkür etti.

Rapçi, "Arizona'da bana Kefiye'yi veren kişiye sesleniyorum." diye yazdı.

Cenazeler kuşatmanın azalmasıyla mezarlıklara taşınıyor

İsrail, Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten itibaren havadan ve denizden başlattığı ağır bombardımanın ardından 27 Ekim'de de karadan işgale başladı.

Gazze'ye karadan girdikten sonra bölgede hareket eden her şeyi hedef alan İsrail ordusu, öldürülen Filistinlilerin mezarlıklarda toprağa verilmesine dahi müsaade etmedi.

Filistinliler, İsrail güçlerinin bölgedeki askeri güçlerini azaltmasının ardından sığınma merkezlerine dönüşen okul bahçelerinde toprağa vermek zorunda kaldıkları yakınlarının cenazelerini mezarlıklara taşımaya başladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)