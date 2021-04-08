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    ABD'li rekortmen Ayanna Williams 30 yıl sonra tırnaklarını kesti

    Dünyanın en uzun tırnaklara sahip unvanını 2017'de elde eden Ayanna Williams'ın, 7 metre 33 cm uzunluğundaki tırnakları testereyle kesildi.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 17:05
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    ABD'li rekortmen Ayanna Williams 30 yıl sonra tırnaklarını kesti

    ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde yaşayan Ayanna Williams, 2017'de 5.7 metrelik tırnaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

    Williams, 30 yıl sonra tırnaklarını kestirdi. Tırnak kestirme işlemi, Fort Worth bölgesindeki bir dermatolog tarafından gerçekleştirildi.

    TESTERE KULLANILDI

    Kesimde testere kullanıldı. Williams 7 metre 33 santimetre uzunluğundaki tırnaklarının bakımı için 20 saat manikür yaptırırken, tırnaklarını boyamak için ise iki şişe oje sürüyordu.

    ABD'li rekortmen Ayanna Williams 30 yıl sonra tırnaklarını kesti VİDEO

    "ARTIK TIRNAKLARDAN KURTULABİLİRİM"

    Hayatını zorlaştıran tırnaklardan kurtulmaya karar verdiğini ifade eden Williams, "Uzun haldeki tırnaklarımla bulaşık yıkamak, çarşaf sermek gibi gündelik ev işlerini yapamıyorum. Rekor hedefim vardı. Onu da gerçekleştirdiğime göre artık tırnaklardan kurtulabilirim." dedi.

    Ayanna Williams

    Ayanna Williams

    Ayanna Williams

    Ayanna Williams

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    ABD li rekortmen Ayanna Williams 30 yıl sonra tırnaklarını kesti #6

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