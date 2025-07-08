ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'den Filistin'e destek: Barış en büyük dileğim

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 60 bine yakın insan hayatını kaybetti...

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de insani bir kriz yaşanıyor.

Bu soykırım ve abluka politikalarına dünya kamuoyundan da tepki gelmeye devam ediyor.

ABD'li, dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey de bu duruma sessiz kalmayanlarda biri..

"FİLİSTİN İÇİN HERGÜN DUA EDİYORUM"

Instagram'da paylaştığı gönderinin altına yorum yapan Lana Del Rey, Filistin'e destek açıklamasıyla dikkat çekti.

Del Rey, saldırıları yakından takip ettiğini belirterek "Filistin için her gün dua ediyorum ve barış en büyük dileğim." dedi.

"MASUMLARIN HAYATINI KAYBETMESİNİ SEYRETMEK ZOR"

"Barış anlaşmasına yaklaşıldığında çok umutlanmıştım." diyen sanatçı, masum sivillerin saldırılarda hayatını kaybetmesinin "seyretmesi zor" bir durum olduğunu vurguladı.

Ateşkes umudunu koruduğunu söyleyen Del Rey, "Bu uzun süredir devam eden bir çatışma ve çözüm bulunamaması inanılmaz derecede üzücü." ifadelerini kullandı.