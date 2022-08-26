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    ABD’li senatör Blackburn, Çin’e rağmen Tayvan’a geldi

    ABD Ticaret ve Silahlı Hizmetler Komitesi'nde görevli Senatör Marsha Blackburn, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Çin'in Tayvan üzerindeki baskı ve tehditlerine rağmen Tayvan’a geldi.
    • 26.08.2022 - 01:21
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    ABD’li senatör Blackburn, Çin’e rağmen Tayvan’a geldi

    ABD Ticaret ve Silahlı Hizmetler Komitesi’nde görevli Senatör Marsha Blackburn, Tayvan’a geldi. ABD askeri uçağıyla başkent Taipei’ye iniş yapan Blackburn, Çin’in kendi toprağı olarak gördüğü fakat demokratik olarak kendi kendini yöneten Tayvan’a yaptığı ziyaretle Çin’e meydan okudu.

    "Pekin'e bir mesaj göndermek için geldim"

    İHA'nın haberine göre; sosyal medya hesabından açıklama yapan Blackburn, "Pekin’e bir mesaj göndermek için Tayvan’a yeni indim. Zorbalığa uğramayacağız. ABD, dünya çapında özgürlüğü koruma konusunda kararlılığını sürdürüyor. ABD, ulusumuzu ve müttefiklerimizi baltalamaya yönelik çabalara müsamaha göstermeyecek" ifadelerini kullandı.

    Tayvan medyasında yer alan haberlerde, Blackburn’ün yarın Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşeceği belirtildi.

    ABD’li senatör Blackburn, Çin’e rağmen Tayvan’a geldi #1

    Pelosi'ye destek vermişti

    Blackburn’ün ziyareti, bu ay ABD’li yetkililerin Tayvan’a yaptığı 3’üncü ziyaret olarak kayıtlara geçti. İlk olarak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ağustos ayı başlarında Asya ziyareti çerçevesinde Taipei’yi ziyaret etmiş, Pelosi’nin ardından ABD’li 5 milletvekili de Taipei’ye gelmişti.

    Milletvekilleri Taipei’de Tayvan lideri Ing-wen ile de görüşmüştü. Öte yandan Blackburn, Pelosi’nin Tayvan gezisine destek verdiğini belirterek, "Tayvan’ın yanında durmalıyız. Pelosi ve Biden’ı, Çin Komünist Partisi’ne (CCP) karşı geri adım atmadığı için alkışlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    ABD’li senatör Blackburn, Çin’e rağmen Tayvan’a geldi #2

    Çin, tatbikatlarla misilleme yaptı

    Çin ordusu ise Pelosi’nin ziyaretine tepki olarak, Tayvan Boğazı ve çevresinde gerçek mühimmatlı tatbikatlar düzenlemişti. Çin yönetimi ayrıca Pelosi’ye yaptırım uygulama kararı almış, Çin ve ABD’nin savunma bakanlıkları ve orduları arasındaki istişareleri durdurmuştu.

    Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak görüyor. Çin yönetimi, "Barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Pekin, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor.

    ABD’li senatör Blackburn, Çin’e rağmen Tayvan’a geldi #3


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