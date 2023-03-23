ABD'li Senatör Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktı

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Demokrat Partili Senatör Bob Menendez, Ankara karşıtı tutumuna bir yenisini ekledi.
Daha önce Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekatına karşı çıkan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Menendez, Türkiye'ye hiçbir F-16 satışını onaylamayacağını söylemişti.
F-16 satışının gerçekleşmesini istemiyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Türkiye'ye F-16 tedariği için desteğimiz sürüyor" açıklaması sonrası sürece tepki gösteren Menendez, bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.
Menendez, "Ankara'ya F-16 satışının gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmediğini" dile getirdi.
Menendez'in iddiası: Türkiye hak etmiyor
Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasını ihlal ettiğini savunan Menendez, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alınmasını da bahane olarak öne sürmeye çalıştı.
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin de engellendiğini öne süren aynı isim, "Türkiye, Amerikan F-16 savaş uçaklarını almayı hak etmiyor." iddiasında bulundu.
Ankara: Şartlarla F-16 almamız mümkün değil
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(ABD'den) Şartlara bağlanarak F-16 almamız mümkün olmaz, elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım." demişti.