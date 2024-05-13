ABD'li Senatör Graham: İsrail, Gazze'de nükleer silah kullanabilir Lindsey Graham, "İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın" çağrısında bulundu.

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AA

ABD'li Senatör Lindsey Graham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyici ifadeler kullandı.

Graham, bu saldırıları ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzetti.

Amerikalı Senatör, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğunu ima etti.

İsrail'e 'nükleer silahla saldır' çağrısı

NBC kanalında yayınlanan "Meet the Press" programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Graham, şunları söyledi:

İkinci Dünya Savaşında, Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atarak savaşı sonlandırmaya karar verdik. Bu doğru bir karardı.



İsrail, Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmen için gereken her şeyi yapmaya hakkın var.

"İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın"

Graham, "Kaybetme lüksü olmayan bu savaşı sonlandırmak için İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın, ayrıca zayiatı en aza indirmek için onlarla çalışın." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemişti.

Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)