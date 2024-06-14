ABD'li Senatör Graham: Ukrayna'da 10-12 trilyon dolarlık maden var Lindsey Graham, savaşı kazanması için Kiev'e yardım etmeleri gerektiğini söyledi. Amerikalı Senatör, "Putin'e Çin ile paylaşacağı 10-12 trilyon dolarlık kritik mineraller vermek saçmalık olur" dedi.

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ensonhaber.com

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ukrayna'nın yer altı zenginliklerine ortak olmaları gerektiğini düşünüyor.

CBS televizyonuna konuk olan Graham, Ukrayna'da 10-12 trilyon dolar değerinde kritik minerallerin varlığından söz etti.

"Avrupa'nın en zengin ülkesi olabilirler." diyen Graham, bu madenleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin ile paylaşmamaları gerektiğini söyledi.

"Hayalimizdeki en iyi iş ortağımız olabilirler"

Amerikalı Senatör, "Şimdi Ukrayna'ya yardım edersek, onlar hayalimizdeki en iyi iş ortağımız olabilirler." ifadesini kullandı.

"Bunlar, Putin'e ve Çin'e verilmez"

Madenlerin Çin'e ve Rusya'ya verilmemesinin önemli olduğunu anlatan Graham, şunları söyledi:

Ukrayna ve Batı, 10-12 trilyon dolar değerindeki kritik mineral varlığını kullanabilir. Bunlar, Putin'e ve Çin'e verilmez.

"Savaşa çözüm bulalım: Altın madeninin üzerinde oturuyorlar"

Graham, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nasıl sonuçlanacağının "çok önemli" olduğunun altını çizdi ve ekledi:

Kaybetmeyi göze alamayacağımız bir savaşı kazanmalarına yardım edelim. Savaşa çözüm bulalım. Altın madeninin üzerinde oturuyorlar.



Putin'e Çin ile paylaşacağı 10-12 trilyon dolarlık kritik mineralleri vermek saçmalık olur.

Washington Post: Bunların hepsi birlikte onlarca trilyon dolar değerinde

Washington Post gazetesi, 2022 yılında yayınladığı bir haberinde, Ukrayna savaşının aslında 'ülkenin mineral ve enerji zenginliği için bir savaş' olduğunu yazdı.

Ukrayna'nın yer altı zenginlerinden söz edilen haberde, şu notlar göze çarpıyor:

Ukrayna, dünyanın en büyük titanyum ve demir cevheri rezervlerinden bazılarını, henüz keşfedilmemiş lityum yataklarını ve büyük kömür yataklarını barındırıyor. Bunların hepsi birlikte onlarca trilyon dolar değerinde.

Sayısız rezervleri var

Ukrayna'nın ayrıca, Batı Avrupa'nın Rusya ve Çin'den ithalata alternatif aramasının önüne geçebilecek, doğalgaz, petrol ve nadir toprak mineralleri de dahil olmak üzere sayısız başka rezerve sahip olduğu belirtiliyor.

'Hammaddenin ana damarı' olarak tanımlanan Ukrayna'da en yaygın kullanılan 120 mineral ve metalin 117’sinin bulunduğu ve söz konusu ülkenin önemli bir fosil yakıt kaynağı olduğu konuşuluyor.

Dikkatler Ukrayna'nın doğusunda toplandı

Savaşta en fazla çatışmanın yaşandığı Ukrayna'nın doğu kesiminde en az 12,4 trilyon dolarlık doğal kaynağın varlığından söz ediliyor.