ABD'li Senatör Graham, Zelensky ile görüştü: Genç Ukraynalılar cepheye gitmeli Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky tarafından ağırlanan Graham, tartışmalı ifadelere imza attı. Gençlerin cepheye sürülmesini isteyen Graham, yeni seferberlik yasasının devreye alınmasını istedi.

ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile başkent Kiev'de görüştü.

Zelensky, Graham ile Ukrayna'ya yönelik daha kapsamlı yardım konusunu ele aldıklarını söyledi.

Ukrayna lideri, "Senatör Graham'a cephedeki durum ve ordumuzun öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi verdim." dedi.

Ukrayna'nın daha fazla füze talebi

Zelensky, Kiev'in müttefiklerinin hava savunma sistemleri ve füzeler gibi askeri ve teknik yardım sağlamaya devam etmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Genç Ukraynalılara seslendi: Kendiniz için savaşıyorsunuz

Ukrayna ordusu, 500 bin askeri seferber etmeyi planlarken, Graham da genç Ukraynalılardan cepheye gitmelerini istedi:

Ukrayna ordusunda hizmet etmeye uygun olanların katılacağını umuyorum. (Yaş sınırının) 27 olduğuna inanamıyorum.



Hayatınız için bir mücadele içindesiniz, kendiniz için savaşıyorsunuz. Bu yüzden askerlik yapmalısınız. 25 ya da 27 yaşında değil. Cephede daha fazla kişiye ihtiyacımız var.

25 yaş altındakilerin cepheye sürülmesini istiyor

Graham, Ukrayna'nın 25 yaşın altındakileri cepheye sürmesi ve yeni seferberlik yasasını bir an önce geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Amerikalı Senatör ayrıca, Ukrayna'nın "2024'te ATACMS füzelerini alacağını, böylece Kırım'ı Rusya'ya bağlayan lanet köprüyü yıkabileceklerini" umduğunu da ifade etti.

'Son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşa devam' çağrısı yaptı

Lindsey Graham, ABD'nin "son Ukraynalı kalıncaya kadar" Rusya'yla savaşma fikrine bağlı kaldığını vurguladı.