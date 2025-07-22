ABD'li Senatör Sanders: İsrail'e daha fazla askeri yardım yapmamalıyız

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına bir kez daha karşı çıktı.

"GAZZE'DE İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR"

Sanders şunları söyledi:

"Bu hafta sonu Gazze'de 130 kişi öldürüldü ve binden fazla kişi yaralandı. İnsanlar açlıktan ölüyor. Birçoğu sadece yiyecek almaya çalışırken İsrail ordusu tarafından vuruldu. Bu tamamen delilik ve kabul edilemez. ABD, İsrail'e daha fazla askeri yardım yapmamalı"

⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 196 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 94 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 6 bin 511'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.