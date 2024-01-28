ABD'li senatörden İran'a misilleme çağrısı: Daha azı Biden'ın korkak olduğu anlamına gelir ABD’li Senatör Tom Cotton, ABD üssüna saldırıyla ilgili Joe Biden’a İran'a misilleme çağrısı yaptı. Cotton, “Daha azı, Joe Biden'ın başkomutan olmaya layık olmayan bir korkak olduğunu doğrulayacaktır” dedi.

İHA

Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında ABD üssüne düzenlenen saldırıya yönelik ABD tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"Joe Biden, İran'ı yıllarca cesaretlendirdi"

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, saldırıyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden’a İran’a misilleme çağrısında bulundu.

Cotton, "Joe Biden, birliklerimize yönelik saldırılara göz yumarak, milyarlarca dolar rüşvet vererek, İran'ı yıllarca cesaretlendirdi. Askerlerimizi ortada bıraktı” dedi.

İran'a misilleme çağrısı: "Daha azı Biden'ın korkak olduğunu doğrulayacaktır"

Söz konusu saldırılara verilecek tek yanıtın İran'ın hem İran'daki hem de Orta Doğu'daki terörist güçlerine karşı yıkıcı bir askeri misilleme olması gerektiğini vurgulayan Cotton, “Daha azı, Joe Biden'ın başkomutan olmaya layık olmayan bir korkak olduğunu doğrulayacaktır” dedi.

ABD üssüne saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)