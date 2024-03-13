ABD'li senatörler Biden'a çağrı yaptı: İsrail'e silah gönderme ABD'de, başını bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın çektiği 8 senatörden oluşan grup, Başkan Joe Biden'a mektup göndererek "İsrail'e silah tedarik etmeyi durdurması" çağrısı yaptı.

AA

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik katliamları sürerken, savaşın başından beri İsrail'in yanında saf tutan ABD'den çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD Senatosundan Bernie Sanders'ın yanı sıra 7 Demokrat senatör, ABD Başkanı Joe Biden'a imzalı bir mektup göndererek, Gazze konusunda siyasi çağrılarda bulundu.

"İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmeli"

Mektupta senatörler, İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellediğini ve bunun ilgili uluslararası anlaşmaları kökten ihlal ettiğini vurguladı.

ABD'nin üçüncü ülkelere silah satışında "insani yardımları engelleyen ülkelere destek verilemez" şeklindeki ilgili yasaya atıfta bulunan senatörler, İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

"Acil eylem gerekiyor"

ABD yönetiminin Binyamin Netanyahu hükümetine silah göndermesinin Amerikan yasalarına uygun olmadığının altını çizen senatörler, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Amerikalı senatörler, mektupta, "Federal yasalar net; Gazze'deki krizin aciliyeti ortada ve Başbakan Netanyahu'nun ABD'nin bu konudaki endişelerini defalarca görmezden geldiği aşikar. Dolayısıyla bu politikada bir değişiklik yapmak için acil eylem gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)