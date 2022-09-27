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    ABD'li sözcüden Yunanistan açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil

    ABD'li sözcüden Yunanistan açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil

    ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın Ege'deki adalara ABD'den aldığı zırhlıları çıkarmasını tartışmanın NATO üyeleri için yersiz olduğunu söyledi.
    • 27.09.2022 - 07:40
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 07:54
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    Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk ettiği ortaya çıkmıştı.

    Türkiye, Yunanistan’ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçlar konuşlandırması sebebiyle Yunanistan ve ABD'ye protesto notası vermişti.

    ABD'li sözcü: "Gerilimi artıracak açıklamaların zamanı değil"

    Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, AA muhabirinin "Yunanistan'ın Ege'de GASA kapsamındaki adalara onlarca zırhlı araç ve tank çıkararak provoke ettiği gerilimin tırmanmasından endişe etmiyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

    ABD li sözcüden Yunanistan açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil #1

    "Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz."

    ABD li sözcüden Yunanistan açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil #2

    "Adalar kimin" diye soran Yunan gazeteciyi geçiştirdi

    Sözcü toplantı sırasında, Yunan bir gazetecinin "Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır, Türkiye'nin mi? Yunanistan'ın mı?" sorusuna ise yanıt vermeden diplomatik yollarla farklılıkların çözülmesi gerektiği vurgusunu yineledi.

    ABD li sözcüden Yunanistan açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil #3

    Yunanistan, gayri askeri adalara zırhlı araç gönderdi - HABER İÇİN TIKLAYIN

    ABD li sözcüden Yunanistan açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil #4


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