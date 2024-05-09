İsrail karşıtı protestolar, üniversitelerde yayılmaya devam ediyor.
Filistin'i destekleyen öğrenciler ise ABD'li yargıçları rahatsız etti.
13 yargıç, Columbia Üniversitesi Rektörü Nemat Shafik ve Hukuk Fakültesi Dekanı Gillian Lester'a mektup gönderdi.
"İşe almamakla" tehdit ettiler
Mektupta, üniversitenin New York'taki kampüsü "bağnazlığın kuluçka makinesi" olarak nitelendirildi.
Yargıçlar, üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilerini işe almayacaklarını açıkladı. Üniversitenin yüksek eğitim konusunda güvenini yitirdiği belirtildi.
Trump atadı
Yargıçlar, üniversitenin saygınlığını geri kazanması için protesto gösterilerine katılan öğrenci ve öğretim üyelerine sert yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.
Mektubu gönderen 13 ismi, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın atadığı öğrenildi.
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