ABD'li yetkililerden, halka TikTok kullanmayın çağrısı

Çinli uygulamayı ülke geleceğine tehdit olarak değerlendiren yetkililer, TikTok'un cihazlarda olup olmamasını bir kez daha düşünmeye davet etti.

Çin ile sosyal medya sektöründe gerilim yaşayan ABD, ByteDance firmasının geliştirdiği TikTok'u kapatmayı değerlendiriyor.

ABD Dışişleri Mike Pompeo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Çinli sosyal medya devlerine engelleme konusunu ciddiye aldıklarını söyledi.

Pompeo, "İnsanların cep telefonlarındaki Çinli uygulamarla ilgili olarak, ABD'nin bu konuda tam istenileni yapacağını garanti edebilirim." dedi.

"ABD'NİN GELECEĞİ İÇİN TEHDİT"

Amerikalı bakanın sözlerinin ardından, ülkede TikTok karşıtı sesler gittikçe yükselmeye başladı. FBI Direktörü Christopher Wray, Çin’in "casusluk ve hırsızlık eylemlerini" ABD’nin geleceği için "en büyük tehdit” olarak nitelendirdi.

"TiKToK, ASKERLER ARASINDA ENGELLENMELİ"

Bazı ABD'li senatörler, ordu üyelerini etkileyebileceğini belirttikleri TikTok için yasak çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, "Savunma Bakanlığı'nı, TikTok'un genç askerler ve denizciler üzerinde kullanılmasını engellemeye çağırdım, ancak bu tehdit askerlerimizle sınırlı değil." dedi.

"ÇOCUKLARINIZIN KULLANMASINA İZİN VERMEYİN"

Ailelere de çağrı yapan Cotton, "Her ebeveyni, çocuklarının TikTok'u cihazlarına koymasına izin verip vermeyeceklerini düşünmelerine teşvik ediyorum." dedi.

Tom Cotton

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA HONG KONG TEŞEKKÜRÜ

Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amerikalı sosyal medya platformlarından övgüyle bahseden Mike Pompeo, "Hong Kong hükümetine kullanıcı verilerini vermeyi reddettiği için Google, Facebook ve Twitter'ı kutluyorum. Diğer şirketler de bunları takip etmeli ve aynı şeyi yapmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Facebook, WhatsApp, Telegram, Google ve Twitter gibi sosyal medya platformları, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından kullanıcı bilgilerini bölge polisiyle paylaşmayacaklarını duyurdu.