ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner bıçaklanmış halde ölü bulundu

ABD’li ünlü yönetmen Rob Reiner ile eşi Michele Reiner’ın, California eyaletinin Los Angeles kentindeki evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunduğu bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 18:16
ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner bıçaklanmış halde ölü bulundu
  • Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner, Los Angeles'taki evlerinde ölü bulundu.
  • Çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü ve olayla ilgili bir aile üyesinin sorgulandığı bildirildi.
  • Dedektifler olayın cinayet kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde itfaiye yetkilileri, ihbar üzerine Reiner çiftinin evinde acil bir duruma müdahale edildiğini açıkladı.

İtfaiye yetkilileri, çiftin evinde 78 yaşındaki bir erkek ve 68 yaşındaki bir kadının ölü bulunduğunu belirtti.

The Associated Press ajansına konuşan emniyet yetkilileri ise ölen kişilerin Reiner çifti olduğunu ifade etti.

AİLE ÜYELERİ SORGULANIYOR

Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını kaydetti.

Yetkililer, dedektiflerin olayı cinayet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

Ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.

