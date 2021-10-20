ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Jeff Flake, Dış İlişkiler Komitesi'nde onaylandı

Biden'ın adayı Komite'den onay alırken, son kararı Senato verecek. Buradan da onay çıkması durumunda Flake, görevi Satterfield’dan devralacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği Jeff Flake dahil, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı 33 büyükelçilik ve temsilcilik adayları için onay çıktı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Flake ve diğer adayları onaylayarak Senato Genel Kurulu'na gönderdi.

BIDEN'IN ANKARA İÇİN ÖNERDİĞİ ADAYA ONAY

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden yapılan açıklamada, Biden yönetiminin bazı büyükelçilikler ve temsilciliklere aday gösterdiği isimlerin komite tarafından onaylandığı bildirildi.

Açıklamada paylaşılan listede NATO Daimi Temsilciliği'ne aday gösterilen Julianne Smith, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliği'ne aday Michael Carpenter, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği adayı Mark Gitenstein, İsrail Büyükelçiliği'ne aday gösterilen Thomas Nides, Ottawa Büyükelçiliği'ne aday David Cohen’in yanı sıra ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği Jeff Flake de bulunuyor.

ONAY SÜRECİ BEKLEMEYE ALINAN İSİMLER

Yapılan toplu oylamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı adayı Barbara Leaf ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nda (USAID) Küresel Sağlık Başkan Yardımcısı adayı Atul Gawande’nin onay süreciyse bazı senatörlerin itirazları nedeniyle beklemeye alındı.

GÖREVİ SATTERFIELD'DAN DEVRALACAK

Flake, Senato’dan onay aldığı takdirde görevi, deneyimli diplomat David Satterfield’dan devralacak.

JEFF FLAKE KİMDİR

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Biden’ı destekleyen Flake, 2013-2019 yıllarında ABD Senatosu'nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato’dan emekli olmuştu.

TRUMP'I ELEŞTİRDİĞİ KİTABI

Emekliliğinin ardından, Trump’ı eleştirdiği “Conscience of a Conservative” (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı bir kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara’da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm."