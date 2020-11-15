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    ABD'nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü

    ABD'nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü

    ABD'de yapılan 3 Kasım başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığını düşünen Başkan Donald Trump'ın yüz binlerce taraftarı, başkent Washington'da gösteri yaptı.
    • AA
    • 15.11.2020 - 03:39
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 03:59
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    ABD'de 3 Kasım'da biten ve resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın belirgin bir farkla kazandığı seçimleri, Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump ve seçmenleri hileli olarak görüyor.

    Birçok eyalette seçimlere yönelik Trump'ın avukatları dava açarken, kendi seçmeni de Demokratların zafer yürüyüşlerinin ardından sokağa döküldü.

    ABD'nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü-Foto Galeri

    ABD'nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü-Video

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #1

    YÜZ BİNLER WASHİNGTON CADDELERİNİ DOLDURDU

    Washington’da sabah saatlerinden itibaren değişik gruplar halinde toplanmaya başlayan yüz binlerce Trump taraftarı seçimlerin çalındığını iddia ederek "Milyon MAGA (Make Amerika Great Again-Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) yürüyüşü" adı altında Trump’a desteğini gösterdi.

    Çoğunun yüzünde maske olmadığı görülen göstericiler, ellerinde "Hırsızlığı durdurun", "Trump 2020", "MAGA ülkesi" şeklinde Trump’a destek veren dövizlerle Freedom Plaza meydanında toplandı.

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #2

    TRUMP DA KONVOYU İLE DESTEK VERDİ

    Araç konvoyu içinde göstericilerin bulunduğu Freedom Plaza etrafında turlayan Trump da destekçilerine el sallayarak teşekkür etti.

    Göstericiler, burada yaptıkları konuşmalardan sonra Kongre binasına doğru yürüyüşe geçti.

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #3

    TRUMP VE BİDEN TARAFTARLARI ARASINDA GERGİNLİK

    Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto yürüyüşünde göstericiler, "Joe Biden meşru başkan değildir", "Hileli seçimler", "4 yıl daha" şeklinde sloganlar atarken, karşı düşünceden olduğu anlaşılan gruplarla zaman zaman gerginlik ve arbede yaşandı.

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #4

    YÜKSEK MAHKEME ÖNÜNDE PROTESTO

    ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan diğer bir grup da üzerlerinde MAGA şapka ve tişörtlerle, ellerinde bayraklarla Trump lehine slogan attı, adaletli ve bağımsız seçim çağrısında bulundu.

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #5

    “Milyon MAGA yürüyüşü”nün gün boyu konuşmalar, müzik ve dans etkinlikleri şeklinde devam edeceği kaydedildi.

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #6

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #7

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #8

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #9

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #10

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #11

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #12

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #13

    ABD nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü #14

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