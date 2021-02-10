Donanmaya ait bir denizaltından gönderilen füze denemesini ABD'liler, UFO sanarak paniğe kapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde, Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı tarafından füze denemesi yapıldı.

USS Nebraska’dan (SSBN-739) harp yükü olmayan iki adet Trident II (D5) denizaltından fırlatılan balistik füze testi, bölgede UFO paniğine yol açtı.

UFO SANDILAR

Trident II adlı füzesinin bıraktığı alev izi birçok kişi tarafından UFO olarak algılandı.

VİDEO PAYLAŞMA REKORU KIRDI

O anlar çevredeki kişiler tarafından kayda alındı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.

ABD'nin denediği füzeyi, UFO sandılar ViDEO









