Euro
8.5439
-0.32%
Dolar
7.0398
-0.41%
Altın
419.32
0.5%
Borsa
1.544
0.01%
Bitcoin
323.000
-1.64%
EXEN Coin
16.66
1.77%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    ABD'nin denediği füzeyi, UFO sandılar

    Donanmaya ait bir denizaltından gönderilen füze denemesini ABD'liler, UFO sanarak paniğe kapıldı.
    • DHA
    • 10.02.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin denediği füzeyi, UFO sandılar

    Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde, Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı tarafından füze denemesi yapıldı.

    USS Nebraska’dan (SSBN-739) harp yükü olmayan iki adet Trident II (D5) denizaltından fırlatılan balistik füze testi, bölgede UFO paniğine yol açtı.

    UFO SANDILAR

    Trident II adlı füzesinin bıraktığı alev izi birçok kişi tarafından UFO olarak algılandı.

    VİDEO PAYLAŞMA REKORU KIRDI

    O anlar çevredeki kişiler tarafından kayda alındı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.

    ABD'nin denediği füzeyi, UFO sandılar ViDEO

    ABD nin denediği füzeyi, UFO sandılar #1

    ABD nin denediği füzeyi, UFO sandılar #2

    ABD nin denediği füzeyi, UFO sandılar #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir