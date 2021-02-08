ABD'nin en prestijli dergilerinden birine Müslüman direktör atandı

ABD'nin en prestijli hukuk dergisi direktörlüğüne 26 yaşındaki Müslüman öğrenci Hassaan Shahawy atandı.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanan ülkenin en prestijli hukuk dergisi Law Review'ın başına ilk defa Müslüman biri getirildi.

OBAMA DA DERGİNİN İLK SİYAHİ DİREKTÖRÜ OLMUŞTU

134 yıllık derginin direktörlüğüne 26 yaşındaki Müslüman öğrenci Hassaan Shahawy atandı.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama da 1990'da söz konusu derginin ilk siyahi direktörü olarak görev yapmıştı.

SHAHAWY KİMDİR?

Mısır kökenli bir aileden gelen California doğumlu Shahawy, yeni görevinin hukuk fakültesinin çeşitliliğe verdiği önemi ve diğer hukuk geleneklerine olan saygısını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

2016'da Harvard'tan Orta Doğu tarihi ve çalışmaları üzerine mezun olan Shahawy, Oxford Üniversitesinde de Doğu ve İslam Hukuku üzerine doktora yaptı.

Shahawy, halen mülteci nüfusu ve ABD ceza hukuku reformu üzerine çalışmalar yapıyor.