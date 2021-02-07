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    ABD'nin eski ajanları BAE adına Katar'a karşı siber casusluk yaptı

    ABD eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Katar’a karşı internet korsanlığı yaptığı ortaya çıktı.
    • AA
    • 07.02.2021 - 02:31
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    ABD'nin eski ajanları BAE adına Katar'a karşı siber casusluk yaptı

    New York Times’te yer alan "ABD, hackerlara karşı nasıl kaybetti?" başlıklı haberde, eski ABD NSA çalışanlarının yüksek maaş ve lüks yaşam vaadiyle Abu Dabi yönetimi tarafından 2014'te siber saldırı ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak üzere işe alındığı aktarıldı.

    İNTERNET KORSANLIĞI YAPTILAR

    Haberde, CyberPoint gibi aracı ABD şirketleri üzerinden "Amerika’nın Terörle Mücadelesi"nin uzantısı çerçevesinde aşırıcı grupları sözde takip amacıyla yapılan alımlarda, BAE adına özellikle bölge ülkelerine yönelik internet korsanlığı faaliyetlerinde bulunulduğu vurgulandı.

    KRALİYET'TEN FUTBOL CAMİASINA HERKESİ İZLEMİŞLER

    Katar kraliyet ailesinden Uluslararası Futbol Birliği Derneği (FIFA) yöneticilerine kadar BAE’nin hasım olarak gördüğü geniş bir alanda bilgisayar korsancılığı yapıldığı altı çizilen haberde, siber korsanlık faaliyetleri sırasında eski NSA çalışanlarının radarına zaman zaman ABD üst yönetiminden yazışmaların da düştüğüne de işaret edildi.

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