ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley'den skandal hakaret İsrail'in kuzeyini ziyaret eden ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, Gazze'ye yapılan saldırılarda kullanılan top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazdı..

ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıları sürüyor.

Hedefine koyduğu her yeri bombalayan İsrail, Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor.

Bombardımanlar sebebiyle yaşam mücadelesi veren binlerce sivil, yaşadıkları bölgeleri terk ederek daha güvenli olan Gazze'nin Refah kentine sığındı.

Ancak durmak bilmeyen İsrail, Refah'a da saldırmaya başladı..

Son iki gündür düzenlediği saldırılarda onlarca masumu katleden İsrail'e, dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken ABD ise desteğini esirgemiyor..

İsrail'e ABD desteği

İsrail'in eski BM Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından Nikki Haley'in İsrail'in kuzeyindeki ziyaretine ilişkin bazı fotoğraflar paylaştı.

Top mermisinin üzerine 'Bitirin onları' yazdı

Aynı zamanda ABD'nin eski BM Temsilcisi de olan Haley, burada katiller ordusunun Gazze saldırılarında kullandığı bir top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazarak imzaladı.

İsrail'e verdiği destekle biliniyor

Donald Trump'a rakip olan ancak yeterli desteği alamadığı için başkanlık adaylığı yarışından çekilen Haley, İsrail'e verdiği yoğun destekle öne çıkıyor.