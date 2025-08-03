ABD'nin Gazze'ye yardım iddiası tartışma yarattı: 60 milyon değil, sadece 3 milyon dolar

Gazze'de devam eden insani kriz, açlık ve yoksullukla mücadele eden halkı her geçen gün daha da zorluyor.

Temel gıda maddelerine erişimde yaşanan sıkıntılar, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve altyapı sorunları, bölgedeki yaşam koşullarını dayanılmaz hale getiriyor.

"60 DEĞİL, SADECE 3 MİLYON DOLAR YARDIM YAPILDI"

Bu tablo karşısında, ABD'nin Gazze'ye yaptığı yardım miktarıyla ilgili ortaya atılan iddialar, uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde dile getirdiği Gazze'ye gıda yardımı miktarının 60 milyon değil, sadece 3 milyon dolar olduğu iddia edildi.

YARDIM MİKTARININ SÖYLENENDEN ÇOK DAHA AZ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Amerikan Washington Post gazetesinin haberinde, ABD'nin Gazze'ye son haftalarda gönderdiği yardım miktarının, Donald Trump'ın ifade ettiği rakamın çok altında olduğu belirtildi.

Bölgedeki kaynaklara ve Dışişleri Bakanlığı açıklamalarına dayandırılan haberde, ABD ile İsrail'in güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) son haftalarda sadece 3 milyon doların aktarıldığı vurgulandı.

"60 MİLYON DOLAR YARDIM YAPTIK ANCAK KİMSE TEŞEKKÜR ETMEDİ"

Haberde, Trump'ın "Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdik" söyleminin doğru olmadığı, söz konusu rakamın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iki kez "30 milyon dolar kaynak ayrıldı" şeklinde düzeltildiği hatırlatıldı.

Kaynaklar, bu rakamın da sadece yüzde 10'unun, yani 3 milyon dolarının Gazze İnsani Yardım Vakfı'na aktarıldığını kaydetti.

Trump, geçen hafta boyunca yaptığı açıklamalarda Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdiklerini, ancak kimsenin kendilerine teşekkür etmediğini ifade etmişti.