ABD'nin Gazze'yi ikiye bölmeyi planladığı öne sürüldü

ABD'nin sunduğu Gazze planı yürürlüğe girse de sürecin planlardaki gibi işlemeyeceği iddia edildi.

The Guardian'ın haberine göre ABD, Gazze'yi ikiye bölmeyi planlıyor.

Gazze'de yeşil ve kırmızı bölgeler oluşturulacak.

KIRMIZI BÖLGE ENKAZ OLARAK BIRAKILACAK

Yeşil bölgede yeniden inşa çalışmaları başlayacak, kırmızı bölge ise harabe olarak kalacak.

Başlangıçta İsrail askerleriyle birlikte Gazze'nin doğusuna konuşlanacak olan uluslararası istikrar gücünün operasyon planlarında askerlerin yalnızca yeşil bölgede görev yapacağı öngörülüyor.

Gazze'nin batı tarafında Hamas kontrolü devam edecek.

Uluslararası güçlerin İsrail ile entegre şekilde sınır geçişlerini yönetmesi planlanıyor.

MİLYONLARCA FİLİSTİN SIKIŞMIŞ DURUMDA

ABD'nin planları geçen ay ilan edilen ateşkesi ve Gazze'de Filistin yönetimi altında kalıcı siyasi çözümü uygulamaya dair soru işaretleri yaratıyor.

Öte yandan 2 milyondan fazla Filistinli kırmızı bölgeye sıkışmış durumda.

The Guardian'a konuşan uzmanlar, ABD'nin bölme planının hayata geçirilmesi halinde Gazze'de 'savaş da olmayan ama barış da olmayan' bir durumun ortaya çıkacağı konusunda uyarıyor.