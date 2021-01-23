ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Austin göreve başladı

Biden'ın Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin, Senato'dan onay aldıktan sonra Pentagon'da yemin ederek görevine başladı.

ABD Senatosu'nda 2'ye karşı 93 oyla Savunma Bakanlığı onaylanan Lloyd Austin, Pentagon'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakan Vekili David Norquist tarafından karşılandı.

Pentagon'da yemin eden Austin, gün içinde bakanlıkta koronavirüs salgınına ilişkin brifing alacak.

ORTA DOĞU'DA DEVAM EDEN OPERASYONLAR HAKKINDA BİLGİ ALACAK

Kuvvet Komutanları ve Genel Sekreterleri ile yapacağı görüşmeden sonra Austin ilk telefon görüşmesini ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yapacak. Austin'e, ardından Çin konusunda ve Orta Doğu'da devam eden operasyonlar hakkında brifing verilecek.

ABD'NİN İLK SİYAHİ SAVUNMA BAKANI OLDU

Austin, James Mattis'ten sonra askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği halde Kongrenin muafiyeti ile ABD Savunma Bakanı olabilen ikinci general oldu. Ayrıca Austin, ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, emekli Orgeneral Austin’e muafiyet sağlayan tasarıyı kabul etmişti. ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor. Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'dan muafiyet alması gerekiyor.

CENTCOM'UN ESKİ KOMUTANI

Austin, 2016 yılında orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevindeyken emekliye ayrılmıştı.

YPG'YE VERDİĞİ DESTEKLE BİLİNİYOR

Austin, Ekim 2014’te IŞİD’in Suriye’de YPG güçlerinin denetimindeki Ayn el-Arab'a (Kobani) yönelik saldırılarını püskürtmek için ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun hava operasyonları düzenlemesinde önemli rol oynadı.

Austin, o dönemde yaptığı açıklamada, koalisyonun hava operasyonları sonucu yüzlerce IŞİD’li öldürüldüğünü ve Kürtlerin kaybettikleri toprakları geri almasına yardımcı olduklarını söyledi.

Eylül 2015’te Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde soruları yanıtlarken, eğit-donat programına katılanlardan yalnızca “dört veya beş kişinin” Suriye’de o dönemde savaştığını söyledi.

Aynı konuşmasında Austin, ABD’nin Halk Savunma Birlikleri’ne (YPG) destek verdiğini kabul eden ilk askeri yetkili oldu.

Austin, ABD Özel Harekat Güçleri’nin “YPG ile temas halinde olduklarını” belirterek, Kürt güçlere “danışmanlık ve yardım” sağladıklarını ancak sıcak çatışmalara girmediklerini belirtti.

ORTA DOĞU'YU YAKINDAN TANIYOR

Ayrıca Austin, Orta Doğu'yu yakından tanıyan bir asker. Biden'ın Austin'e görev vermesi Ortadoğu'da etkin olma çabaları olarak görülüyor.

Sert bir karakter olarak bilinen Austin, IŞİD'e düzenlenen operasyonlar esnasında, sık sık Türkiye'yi de ziyaret etti.