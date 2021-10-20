ABD'nin ilk trans oramirali Rachel Levine yemin etti

ABD'de Sağlık Bakanlığı Yardımcısı görevini sürdüren Rachel Levine, ABD Halk Sağlığı Hizmeti Birliği'ne oramiral olarak atanan ilk trans oldu. Levine, yemin ederek yeni görevine başladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, LGBT'liler için destek adımları atmaya devam ediyor.

ABD tarihinde ilk kez bir trans birey, dört yıldızlı memur olarak yemin etti.

ABD'DE LGBT CAMİASINI SEVİNDİREN ATAMA

63 yaşındaki Rachel Levine, şu anda ABD Halk Sağlığı Hizmetleri Görevli Kolordusu’nda görevli bir oramiral.

Dr. Levine, mart ayında yapılan Senato oylamasında 48’e karşı 52 oyla ABD Sağlık Bakanlığı Yardımcısı olmuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK

Levine'in, Sağlık Bakanlığı Yardımcısı görevini de yürütmeye devam edeceği öğrenildi.

ESKİ TRANS ASKERLERİN AMELİYAT MASRAFLARI KARŞILANACAK

Öte yandan ülkede daha önce, orduda görev almış eski trans askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarının karşılanacağı açıklanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamayı yapan Gazi İşleri Bakanı McDonough, trans emekli askerlerin bunu "Uzun zamandır hak ettiğini" söylemişti.