ABD'nin Iowa eyaletinde ön seçim sonucu: Donald Trump ipi göğüsledi Trump, yüzde 51'lik oy oranıyla en yakın rakibi DeSantis'i geride bıraktı. Cumhuriyetçi aday adayı Ramaswamy, Trump lehine yarıştan çekildi.

AA & Ensonhaber

ABD'de başkanlık yarışı kapsamındaki ön seçimler başladı.

5 Kasım'da düzenlenecek seçimler kapsamında mevcut Başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçi aday adayı Donald Trump'ın isimleri öne çıkıyor.

Iowa'da Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini eski ABD Başkanı Trump, rahat bir şekilde kazandı.

AP haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre Trump, rakipleri Florida Valisi Ron DeSantis ile ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakarak Iowa'da ipi göğüsledi.

Trump yüzde 51'le kazandı

Parti toplantıları şeklinde (caucus) yapılan ön seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Trump, oyların yüzde 51'ini alarak rahat bir galibiyet elde etti.

DeSantis yüzde 21'in biraz üzerindeki oy oranıyla ikincilik koltuğunu kazanırken, Haley ise yüzde 19 düzeyinde kalarak üçüncü oldu.

Trump lehine yarıştan çekildi

Öte yandan bir diğer Cumhuriyetçi aday adayı Vivek Ramaswamy ise yüzde 7,7 düzeyinde destek alabildi.

Sonuçların belli olmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Ramaswamy, yarıştan çekildiğini ve Trump'a destek vereceğini açıkladı.

Bir sonraki ön seçimler New Hampshire'da yapılacak

ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek.

Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.