Dolar
7.7033
0.0311%
Euro
8.9714
-0.0523%
Altın
1849.39
-0.7545%
Borsa
1102.87
0.0199%
G. Altın
458.767
-0.6212%
Bitcoin
79273.39
0.4859%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman: BAE'nin F-35 alması 6-7 yıl sürecek

    BAE'ye F-35 sağlanmasını değerlendiren Friedman, bu konuda süre verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 11:43
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 11:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman: BAE'nin F-35 alması 6-7 yıl sürecek

    İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), buna karşılık ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın almak istiyor.

    Washington-Abu Dabi müzakerelerine yakın kaynaklar, 2 Aralık'ta kutlanan BAE Ulusal Günü'ne kadar bir anlaşma mektubunun ortaya konulmasının istendiğini aktarmıştı.

    İsrail basınından Jerusalem Post'a konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, konuyu değerlendirdi.

    BAE'YE F-35 SATIŞINA YORUM

    BAE'nin yıllardır F-35 almaya çalıştığını belirten Friedman, "Amerika Birleşik Devletleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş uçağı satışı olursa, ilk uçaklar Körfez ülkesine 6 ya da 7 yıl içinde varacak." dedi.

    İsrail, BAE ile barış anlaşmasıyla eşzamanlı olarak ilerletilen satışın, Orta Doğu'daki Niteliksel Askeri Üstünlüğü'nü (QME) zayıflatacağından endişe duyuyor.

    ASKERİ ÜSTÜNLÜK KONUSU

    Friedman, bu konuyla ilgili olarak, "QME, bir politika meselesi değil, bir hukuk meselesi. İsrail, on yıldan fazla bir süredir sahne arkasında QME ile profesyonel ve başarılı bir şekilde ilgileniyor; bu şekilde çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

    ABD nin İsrail Büyükelçisi David Friedman: BAE nin F-35 alması 6-7 yıl sürecek #1

    ABD nin İsrail Büyükelçisi David Friedman: BAE nin F-35 alması 6-7 yıl sürecek #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir