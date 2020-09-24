ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman: BAE'nin F-35 alması 6-7 yıl sürecek

BAE'ye F-35 sağlanmasını değerlendiren Friedman, bu konuda süre verdi.

İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), buna karşılık ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın almak istiyor.

Washington-Abu Dabi müzakerelerine yakın kaynaklar, 2 Aralık'ta kutlanan BAE Ulusal Günü'ne kadar bir anlaşma mektubunun ortaya konulmasının istendiğini aktarmıştı.

İsrail basınından Jerusalem Post'a konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, konuyu değerlendirdi.

BAE'YE F-35 SATIŞINA YORUM

BAE'nin yıllardır F-35 almaya çalıştığını belirten Friedman, "Amerika Birleşik Devletleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş uçağı satışı olursa, ilk uçaklar Körfez ülkesine 6 ya da 7 yıl içinde varacak." dedi.

İsrail, BAE ile barış anlaşmasıyla eşzamanlı olarak ilerletilen satışın, Orta Doğu'daki Niteliksel Askeri Üstünlüğü'nü (QME) zayıflatacağından endişe duyuyor.

ASKERİ ÜSTÜNLÜK KONUSU

Friedman, bu konuyla ilgili olarak, "QME, bir politika meselesi değil, bir hukuk meselesi. İsrail, on yıldan fazla bir süredir sahne arkasında QME ile profesyonel ve başarılı bir şekilde ilgileniyor; bu şekilde çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.