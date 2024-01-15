ABD'nin İsrail'e desteğinde sona yaklaşıldığı öne sürüldü İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılar 100 günü geride bırakırken İsrail'e destek veren ABD'nin sabrının tükendiği iddia edildi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 100 gün geride kaldı.

7 Ekim'den bu yana en az 10 bin 300 çocuk ve 7 bin 100 kadın olmak üzere 23 bin 968 Filistinli yaşamını yitirirken 60 binden fazla kişi de yaralandı.

Enkazlarda binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.

ABD'nin sabrı tükendi

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail'e tam destek veren ABD yönetiminin 100 günün ardından sabrının taştığına yönelik sinyaller verdiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Joe Biden yönetiminin taleplerini reddetmesinin ve Gazze'de devam eden sivil kayıpların ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığı kaydedildi.

20 gün görüşmediler

ABD'li yetkilinin, "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkanın sabrı tükeniyor" sözlerine yer verilen haberde Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.

İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu'nun vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi reddetmesinin üzerine Biden'ın, "Bu görüşme bitmiştir" ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı.

Netanyahu savaş sonrasını konuşmak için isteksiz

Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı konuşmak için isteksiz olduğu belirtilen haberde Biden ve Netanyahu arasındaki önemli anlaşmazlık konularından birisinin bu olduğu ifade edildi.

Biden ve danışmanlarının 'İsrail'in Gazze'ye yeterince insani yardım geçişine müsaade etmediği' görüşünde olduğu ve ABD'li yetkililerin 'Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenleyen İsrail'e sivil ölümlerinin azaltılması için baskı yaptığı' öne sürüldü.

İsrail tarafından talepleri karşılanmayan ABD'nin İsrail'in askeri operasyonuna destek vermekte giderek zorlanacağı vurgulandı.