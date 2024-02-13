ABD'nin İsrail'e yardım paketi senatodan geçti Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım içeren paket, ABD Senatosu'nda kabul edildi.

AA

ABD'nin İsrail'e yardımları devam ediyor.

ABD Senatosu, uzun tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı.

ABD Senatosunun gündemine 8 Şubat'taki oylamayla alınan paket, Cumhuriyetçilerin geciktirme çabalarıyla karşılaşmıştı.

Toplam değeri 95 milyar dolar olan paket, Ukrayna'ya 60 milyar, İsrail'e 14,1 milyar, Gazze, Batı Şeria ve Ukrayna'daki sivillere insani yardım için 9,2 milyar ve Hint-Pasifik bölgesindeki ABD müttefiklerine 4,8 milyar dolar yardım yapılmasını öngörülüyor.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)