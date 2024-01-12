ABD'nin konuştuğu Epstein davasında kan donduran Türkiye itirafı Fuhuş ve insan ticareti yapan milyarder iş insanı Jeffrey Epstein davasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.. Son olarak 1999 depreminde kaybolan Türk çocuklara ilişkin itiraf gündemi sarstı.

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ensonhaber.com

ABD'de cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklanan Jeffrey Epstein'in davası, dünyanın gündeminde..

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu..

Yıllar sonra kamuoyuna açıklanarak gün yüzüne çıkan dava dosyalarında her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor..

Magazin ve siyaset dünyasından birbirinden farklı isimlerin anıldığı dava, merak konusu oldu.

Davada adı geçenler arasında kimler yok ki

Epstein olayının perde arkasında ise Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson'ın isimleri bulunuyor..

Fuhuş adasıyla ilgili son bölüm yayınlandı

Dosyanın yayınlanan son bölümünde ise Epstein'in ifadeleri yer alıyor..

Ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiasının yer aldığı belgelere göre Epstein, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayı yüzlerce kez reddetti.

Prens Andrew'e şantaj

Belgelerde yer alan 2016 yılındaki yeminli ifadesinde Epstein, Prens Andrew'a şantaj yapmaya çalışıp çalışmadığına yönelik sorular karşısında en az 500 kez susma hakkını kullandı.

Davacı Virginia Giuffre, 2016 yılındaki ifadesinde İngiltere Prensi Andrew ile cinsel ilişki karşılığında kendisine 10 bin ile 15 bin ABD doları arasında ödeme yapıldığını söyledi. Prens Andrew, daha önce yaptığı bir açıklamada, Giuffre ile hiç tanışmadığını öne sürmüştü.

"Çok tanınan bir başkanla ilişkiye girmem için zorlandım"

Giuffre, ayrıca bir medya kuruluşunun kendisine iki makale ve Prens Andrew ile çektirdiği bir fotoğraf için 160 bin dolar ödendiğini belirtti.

İfadesinde hiçbir "başkan" ile cinsel ilişkiye girmediğini de belirten Giuffre, ancak çok tanınan bir başkanla ilişkiye girmek için "zorlandığını" öne sürdü.

Söz konusu başkanın ismini söylemeyi reddeden Giuffre, "Eğer şunu söylemem gerekirse, onun hakkında konuşulacak iyi bir insan olmadığını biliyorum, onun adını açıkça söylemeyeceğim." dedi.

Haklarındaki iddiaları reddettiler

Giuffre’nin cinsel ilişki için zorlandığını iddia ettiği diğer isimler arasında Harvard hukuk profesörü Alan Dershowitz, Victoria's Secret'ın sahibi Les Wexner, yatırım fonu sahibi Glenn Dubin ve ABD'nin eski Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell de yer alıyor. Söz konusu isimler, daha önce haklarındaki iddiaları reddetmişti.

'Clinton kadınları genç yaşta seviyor'

Bir başka mahkeme belgelerine göre ise Johanna Sjoberg adlı bir kadın, Mayıs 2016'da verdiği ifadede, 2001’de İngiltere Prensi Andrew’in Epstein'ın Manhattan'daki dairesinde koltukta otururken göğsüne dokunduğunu iddia etti.

Belgelerde adı geçen eski ABD Başkanı Clinton'la ilgili bir suçlama bulunmazken, kayıtlara göre Sjoberg ifadesinde, Epstein'ın kendisine Clinton'un da "kadınları genç yaşta sevdiğini" söylediğini belirtti.

Kayıtlar arasında ayrıca Clinton'ın Epstein'ın özel jetiyle seyahat ettiğini doğrulayan Maxwell'in ifadesi de yer alıyor.

'Michael Jackson ve sihirbaz David Copperfield ile Epstein aracılığıyla tanıştım'

Belgelerde, Eski Başkan Trump'ın görevini kötüye kullandığına yönelik bir iddia yer almıyor. Ancak Sjoberg bir ifadesinde, Epstein'ın New Jersey'deki kumarhanelerden birine giderken Trump’tan söz ettiğini ve onunla iletişime geçeceğini söylediğini belirtiyor.

Sjoberg ayrıca ifadesinde, Michael Jackson ve sihirbaz David Copperfield ile Epstein aracılığıyla tanıştığını belirtti, ancak onlarla ilgili olumsuz bir iddiada bulunmadı.

Türkiye itirafı

Öte yandan Epstein davasında Türkiye'ye ilişkin de kan donduran bir itiraf geldi...

1999 depremi sonrası Türkiye'ye gelip dünya ajanslarına fotoğraflar veren Clinton'ın ABD'ye dönüşünün ardından deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu iddia edilmişti.

Depremin kaybolan çocukları

Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko şoke eden itiraflarda bulundu.

Marçinko sorgusunda, Epstein'ın Türkiye'den kız çocuklarını kaçırttığını ve onları ABD'ye getirdiğini söyledi.

Çocukların pedofili ağına dahil edildiğini dile getirdi.

Jeffrey Epstein kimdir

Jeffrey Epstein, Amerikalı bir finansçı ve milyarder işadamıdır. Ancak Epstein'in adı, cinsel istismar suçlamaları ve sosyal elitlerle ilişkilendirilmesi nedeniyle ünlenmiştir.

Jeffrey Epstein, 20 Ocak 1953 tarihinde Brooklyn, New York'ta doğdu.

Finans dünyasındaki kariyerine başlamadan önce öğrenimini New York Üniversitesi'nde tamamladı. Daha sonra öğrenci olduğu zamanlarda öğretmenlik yaptıktan sonra finans sektörüne geçti.

Finans dünyasında önemli bir yere sahip olmuş ve Bear Stearns gibi büyük firmalarda çalışmıştır. Kendi finans şirketi olan J. Epstein & Co'yu kurarak zengin müşterilere yatırım danışmanlığı hizmeti vermiştir.

Pedofili Adası

Jeffrey Epstein'in sahibi olduğu bir adası vardı ve bu ada, "Little Saint James" adıyla anılmaktaydı.

Karayip Denizi'nde yer alan bu adanın Epstein tarafından "Pedophile Island" (Pedofil Adası) olarak adlandırıldığı iddia edilmiştir.

Epstein'in adadaki malikanesi, lüks tesisler ve gizliliği koruyan önlemlerle dolu bir kompleks olarak bilinirdi.