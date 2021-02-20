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    ABD'nin Louisiana eyaletinde ağaçlar dondu

    Birçok eyalette ağır kış şartlarını yaşayan ABD’de elektrik kesintileri ve ısınma problemleri devam ederken, Louisiana eyaletinde bulunan Fausse Gölündeki ağaçların donduğu görüntülendi.
    • İHA
    • 20.02.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 17:43
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    ABD'nin Louisiana eyaletinde ağaçlar dondu

    Soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkisi ile hayatın neredeyse durma noktasına geldiği Louisiana eyaletinde yer alan Fausse Gölü'ndeki ağaçlar dondu.

    SARKITLAR OLUŞTU

    Yapraklar yerini sarkıtlara bıraktı. Ağaçların gövdeleri kahverengiden beyaza döndü. Gölün ortasında meydana çıkan ilginç görüntüler kameraya yansıdı.

    ACİL DURUM TALEBİ

    Öte yandan soğuk hava dalgasının hayatı felç ettiği Louisiana'da Vali John Bel Edwards, Beyaz Saray'dan acil durum ilan edilmesini talep etti.

    ABD'nin Louisiana eyaletinde ağaçlar dondu VİDEO

    ABD nin Louisiana eyaletinde ağaçlar dondu #1

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