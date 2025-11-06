ABD’nin Sudan için insani ateşkes teklifi Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından kabul edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından geçici hükümet olarak sivil ve askeri gruplardan oluşan bir konsey kurulmuş ve Ağustos 2019'da başbakanlığa Abdullah Hamduk getirildi.

Ancak Hamduk, 2021 yılı Ekim ayında ordu ve RSF güçleri tarafından gerçekleştirilen ortak bir darbeyle görevden alındı.

ORDU İLE RFS ARASINDA SAVAŞ BAŞLADI

Darbenin ardından ağır ekonomik şartlar nedeniyle protestolar patlak vermiş ve ordu ile RSF arasında gerginlikler yaşandı.

Ordu ve RSF arasındaki güç mücadelesi sonucu 15 Nisan 2023'te iki taraf arasında çatışmalar başladı.

ABD'NİN ATEŞKES TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

RSF, yaptığı açıklamada ABD'nin insani yardım amaçlı ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

40 BİNDEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sudan’da 2023’ten bu yana devam eden çatışmalarda Birleşmiş Milletler verilerine göre 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalar 14 milyondan fazla kişiyi yerinden ederken, 375 bin kişi ise açlıktan ölümün eşiğine geldi.