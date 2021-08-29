ABD'nin Taliban'a bıraktığı silahlar ve taçhizatların tam listesi

Afganistan'dan çekilen ABD askerlerinin geride bıraktığı silah ve teçhizatları Taliban'ın eline geçti. Değeri milyarlarca dolar olan teçhizatların tam listesi ABD Muhasebe ofisi tarafından açıklandı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci sonrasında Taliban, başkent Kabil'e girerek ülkenin yönetimini ele geçirdi.

ABD’nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle de Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdi.

ABD Muhasebe Ofisi tarafından, Taliban'ın envanterine geçirdiği, kara ve hava unsurlarınca kullanılacak olan zırhlı araçlar ve uçaklar/helikopterler başta olmak üzere ekipmanlar, mühimmatlar ve silahlar listelendi.

İŞTE TALİBAN'IN ELİNE GEÇEN SİLAH VE TEÇHİZATLAR

155 adet mayına dayanıklı araç,

169 adet zırhlı personel taşıyıcı,

42,000 adet kamyon ve SUV,

64,363 adet makinalı tüfek,

8,000 adet kamyon,

162,043 adet telsiz,

16,035 adet gece görüş gözlüğü,

358,530 adet saldırı tüfeği,

176 adet topçu parçaları,

126,295 adet tabanca.

-HELİKOPTER

33 adet Mİ-17,

33 adet UH-60 Blackhawk

43 adet MD530

- SABİT KANATLI UÇAKLAR

4 adet C-130 Transports

23 adet Embraer EMB 314/A29 Super Tucano

28 adet Cessna 208

10 adet Cessna AC-208 strike aircraft

ABD GENELKURMAY BAŞKANI: TALİBAN'IN ELİNE GEÇEN TEÇHİZATI İMHA ETME GÜÇÜMÜZ BULUNUYOR

Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ordunun önceliğinin Amerikan vatandaşlarının tahliyesi olduğunu ancak Taliban’ın eline geçen teçhizatı imha etme güçlerinin bulunduğunu belirtmişti.

ABD 20 YILDA, 83 MİLYAR DOLAR HARCADI

ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı. ABD Sayıştayı'nın 2017 yılı raporuna göre, 2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon teçhizatı, 208 hava aracı verildi.