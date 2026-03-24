ABD'nin Teksas eyaletinde petrol rafinerisinde patlama yaşandı

ABD'nin Teksas eyaleti Port Arthur şehrindeki Valero petrol rafinerisinde, henüz bilinmeyen nedenle şiddetli bir patlama oldu.

Patlamanın ardından tesiste yangın çıktığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Port Arthur İtfaiye Departmanı Sözcüsü Antonio Mitchell, tesiste bir kaza yaşandığını doğrulayarak henüz çok fazla detaya sahip olmadıklarını açıkladı.

"CAN KAYBI VE YARALANMA BİLDİRİLMEDİ"

Şerif Zena Stephens ise henüz bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini ve patlamanın endüstriyel ısıtıcıdan kaynaklandığının tahmin edildiğini söyledi.

Tesisin batısındaki bölgelerde yaşayan sakinlere evlerinde kalma uyarısı yapıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.