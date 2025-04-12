ABD'nin Ukrayna planı: Almanya gibi bölünecek

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Rusya-Ukrayna savaşındaki çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk bölgesine dair gelişmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kellogg, Ukrayna’da, Britanya ve Fransa'nın askerlerinin yer alacağı "kontrol bölgeleri" oluşturulabileceğini ifade etti.

UKRAYNA, BERLİN GİBİ BÖLÜNECEK

Kellogg, Birleşik Krallık gazetesi The Times ile yaptığı söyleşide, II. Dünya Savaşı sonrası Berlin örneğini vererek Ukrayna'nın da benzer şekilde bölünebileceğini söyledi. II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın teslim olmasının ardından, Berlin şehir olarak Amerikan, Fransız, İngiliz ve Sovyet bölgelerine ayrılmıştı.

PUTİN, ÖNERİYİ REDDEDEBİLİR

Trump’ın başkanlık döneminde, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Kellogg, Britanya ve Fransa birliklerinin, Ukrayna'nın kontrol bölgelerinde güvenlik gücü olarak görev alabileceğini belirtti. Bu bölgelerin, Dnipro Nehri’nin batısına konuşlandırılabileceği ve Rus işgali altındaki bölgeyi Ukrayna’dan ayıran bir askerden arındırılmış bölge oluşturulacağı ifade edildi. Kellogg, bu adımla, müttefik askerleriyle Rus birlikleri arasında doğabilecek çatışmaların önlenebileceğini ve ateşkes ihlallerinin daha etkin şekilde denetlenebileceğini belirtti. Ancak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu öneriyi reddetme ihtimalinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

MADEN ANLAŞMASI, DİPLOMASİYE DÖKÜLECEK

Kellogg, geçtiğimiz şubat ayında Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky arasında yaşanan gerginliğin, maden anlaşması üzerinde ilerleme kaydedilmesiyle çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. ABD’li yetkililerin, önümüzdeki günlerde “iş anlaşmasını diplomatik bir anlaşmaya dönüştürmek” amacıyla adımlar atacaklarını da belirtti.

Bununla birlikte, Kellogg, The Times’ta yayımlanan “Ukrayna, savaş sonrası Berlin gibi bölünebilir” başlıklı söyleşisinin yanlış yorumlandığını savundu. Ukrayna'nın bölünmesinden değil, savaş sonrasında ülkenin egemenliğini desteklemek amacıyla kurulacak bir güçten bahsettiğini vurguladı. Ayrıca, bu senaryoya Amerikan askerlerinin dahil edilmesinin söz konusu olmayacağını da belirtti.

Birleşik Krallık ve Fransa'nın öncülüğünde bir grup Avrupa ülkesi, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlandıktan sonra Ukrayna’ya asker gönderme planları üzerinde çalışıyor. Associated Press, bu planın Aralık 2024’te Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’ye sunulduğunu bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart ayında Paris’te düzenlenen Ukrayna zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya asker gönderme konusunda hâlâ bir fikir birliği bulunmadığını ancak bu planın bir kaç ülke tarafından hayata geçirilebileceğini belirtti.