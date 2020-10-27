ABD'nin Wisconsin eyaletinde postayla kullanılan oyların kabul tarihi uzatılmadı

Yüksek Mahkeme, Cumhuriyetçi Parti'nin itirazını kabul etti. Wisconsin'de postayla zamanında kullanılmış oyların 9 Kasım'a kadar sayılabilmesi talebi reddedildi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, partiler arasında özellikle kritik eyaletlerin postayla kullanılan oyların kabul tarihine ilişkin anlaşmazlık sürüyor.

Yüksek Mahkeme, Wisconsin eyaletinde postayla 3 Kasım'a kadar kullanılmış oyların, sayım merkezlerine 9 Kasım'a kadar ulaşması durumunda, bu oyların geçerli sayılması talebini görüştü.

CUMHURİYETÇİLERİN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Mahkeme, 3'e karşı 5 yargıcın oyuyla Cumhuriyetçi Parti'nin itirazını kabul etti ve talep reddedildi.

POSTAYLA OY, KAOSA NEDEN OLABİLİR

ABD'de esasen uzun zamandır var olan "posta yoluyla oy kullanma" yönteminin, salgın nedeniyle neredeyse seçmenlerin yüzde 70'ini kapsayacak şekilde genişletilmesinin seçim sonuçlarının şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Eyaletlerde postayla oy talep etme ve oy pusulalarının adreslere gönderilmesi işlemleri, şu anda tüm eyaletlerde sona ermiş durumda.

Postayla gönderilen oy pusulalarının üzerine vurulan posta damgası için son gün 3 Kasım olsa da hangi tarihe kadar gelen oyların kabul edileceği ya da oyların resmi sayım sürecine ne zaman başlanacağı konusunda her eyaletin farklı uygulaması bulunuyor.

EYALETLERDE DURUM

Seçimin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerden Florida'da 3 Kasım'dan sonra seçim merkezlerine ulaşan ve posta yoluyla kullanılan oylar, kabul edilmeyecek. Ancak Pensilvanya 6 Kasım'a kadar merkezlere ulaşan oyları kabul edecek.

Diğer kritik eyaletlerden Wisconsin ve Arizona'da 3 Kasım'dan sonra ulaşan oy pusulaları kabul edilmezken; Kuzey Carolina'da 6 Kasım'a, Michigan'da ise 17 Kasım'a kadar ulaşan oy pusulaları geçerli sayılacak.