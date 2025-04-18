ABD'nin Yemen'in batısına düzenlediği saldırılarda 22 kişi öldü

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Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldı.

22 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda 5'i sağlık görevlisi 22 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Sivil savunma ve kurtarma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

CENTCOM'DAN SALDIRIYA DAİR AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaptığı açıklamada yakıt deposunun imha edildiğini duyurdu.

CENTCOM'un X hesabından, "Bugün ABD güçleri, İran destekli Husi teröristlerin yakıt kaynağını ortadan kaldırmak ve Husilerin 10 yıldan fazla bir süredir tüm bölgeyi terörize etme çabalarını finanse eden yasadışı gelirden onları mahrum bırakmak için harekete geçti" paylaşımı yapıldı.

Operasyonun Yemen halkına zarar verme amacını taşımadığı, Husileri ekonomik olarak çökertmeyi hedeflediği belirtildi.

TRUMP'TAN HUSİLERE TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Husi örgütüne karşı "kararlı ve güçlü bir askeri harekat" emri verdiğini ve daha sonra "onları tamamen yok etmekle" tehdit ettiğini söylemişti.

Husiler, 18 aydan uzun süredir en az 51 bin kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olmak amacıyla Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz, Arap Denizi, Babü'l-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nden geçen gemileri hedef alıyor.

Grup, Ocak ayında İsrail ile Filistin direniş grubu Hamas arasında Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ardından saldırılarını durdurdu ancak İsrail'in geçen ay bölgeye yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmasının ardından saldırılarını yeniden başlattı.