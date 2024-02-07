ABD'ye geçmeye çalışıyorlar: Meksika sınırında göçmen krizi Göçmenler, Meksika ile sınırı olan Teksas eyaletinde giriş yapmayı hedefliyor. Yakalanan göçmenler, 36 numaralı kapıdan ülkeye alınıyor.

AA & Ensonhaber

ABD'nin Teksas eyaleti, göçmen kriziyle konuşuluyor.

Meksika ile sınırı bulunan eyalet, son dönemde yoğun göçmen akınına uğruyor.

Eyalet, ABD'nin güney sınırındaki düzensiz göç probleminin Başkan Joe Biden yönetimi ile eyalet yönetimi arasında gerginliğin tırmanmasına yol açması nedeniyle gündeme geliyor.

Sınırı geçme çabaları

Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde yüksek güvenlik önlemlerine rağmen göçmenler, daha iyi yaşam şartlarına erişmek için ABD'den insani sığınma talebinde bulunmak amacıyla sınırı geçmeye çalışıyor.

36 numaralı kapıdan alınıyorlar

Teksas Ulusal Muhafızları ve ABD Sınır Devriyesi yetkilileri tarafından yakalanan göçmenler, sığınma taleplerinin işleme konulabilmesi için 36 numaralı sınır kapısı üzerinden ülkeye alınıyor.

Eyalet yönetiminde Cumhuriyetçilerin bulunduğu Teksas, Demokrat hükümetin göç yaklaşımlarından en çok etkilenen bölgelerden biri haline geldi.

Dikenli tel krizi

Mevcut Teksas Valisi Abbott'ın düzensiz göçmenlerin ülkeye girmesini önlemek için sınıra dikenli tel çekilmesine onay vermesinin ardından ABD Yüksek Mahkemesi, Meksika sınırında Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararı aldı.

ABD'ye geçmeye çalışıyorlar - FOTO GALERİ

Yüksek Mahkemenin kararını kabul etmeyen Abbott, eyaletindeki ulusal muhafızların böyle bir işlem yapmayacağını, hatta "sınırı korumak" için yeni dikenli teller koyacaklarını deklare etmişti.

Teksas Valisi: Biden hiçbir şey yapmıyor

Abbott, sınır güvenliği konusunda federal yönetimi suçlayarak, Biden yönetiminin düzensiz göçmenleri önlemek için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu.

Teksas'ın bir "işgal" ile karşı karşıya olduğunu belirten Abbott, "Eyalet sınırlarımızı her türlü tehdide karşı korumak anayasal görevimiz ve bunu yerine getireceğiz." açıklamasını yapmış, ülkedeki diğer Cumhuriyetçi eyaletlerin de yardımını talep etmişti.

Cumhuriyetçi valilerden destek

Abbott'ın destek çağrısına kısa sürede yanıt veren 25 eyaletin Cumhuriyetçi valileri, ortak bir bildiriye imza atarak güney sınırının korunması konusunda Teksas'a her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

Bu kapsamda başta Oklahoma eyaleti olmak üzere birçok Cumhuriyetçi eyalet valisi, belli sayıda ulusal muhafız birliğini Teksas eyaletine destek amacıyla göndereceklerini bildirmişti.

Trump çağrı yaptı

Cumhuriyetçilerin en güçlü başkan aday adayı konumundaki eski ABD Başkanı Donald Trump da tüm eyaletlere çağrı yaparak ulusal muhafızlarını Teksas'a göndermeleri ve ABD'nin güney sınırını yasa dışı göçmenlerden korumaları gerektiğini belirtmişti.