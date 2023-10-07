Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldığını açıkladı.

AA

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, birçok noktadan İsrail'e doğru onlarca roket attı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince imha edildi.

İsrail'den 'evlerden çıkmayın' uyarısı

İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

Ordu, Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşimcilerden güvenlik tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi.

İsrail medyası da Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

Eğitime ara verildi

İsrail basınına göre atılan roketlerden bazıları Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod) kentlerine isabet etti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki tüm okullarda ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)