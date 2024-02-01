AB'nin 50 milyar euroluk Ukrayna paketi konusunda anlaşmaya varıldı Avrupa Konseyi Başkanı Michel, "27 liderin tamamı, Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaştı" dedi. Zelensky, "Minnettarım" mesajı verdi.

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Macaristan'ın bir süredir itiraz ettiği Ukrayna'ya yardım paketi üzerinde uzlaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'nın saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna'ya ilave 50 milyar euro yardım yapılması kararı aldı.

Gelişmeyi, "Anlaşmaya vardık" ifadesiyle Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel duyurdu.

50 milyar euroluk destek paketine onay

Michel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

27 liderin tamamı, AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaştı.



Bu, Ukrayna'ya istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir fon aktarılmasına imkan veriyor. AB, Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk üstleniyor. Neyin tehlikede olduğunu biliyoruz.

Orban'ı ikna çabaları sonuç verdi

The Guardian, anlaşmanın, AB'nin "en etkili politikacılarının" Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinin ardından hayata geçirildiğini yazdı.

Orban, aralık ayında yapılan zirvede anlaşmayı veto etmişti. Macar lideri ikna çabaları bir süredir devam ediyordu.

Dün gece ve bu sabah yapılan görüşmeler

Bu arada Orban'ın, dün gece ve bu sabah İtalyan, Fransız ve Alman başbakanlarla yaptığı bir dizi toplantı sonrasında vetodan vazgeçtiği bilgisi paylaşıldı.

Taraflar, iki nokta üzerinde anlaştı. Bunlar; iki yıl içinde harcamalara ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından inceleme yapılması ve bu konuda da oylamanın gerçekleştirilmesi olarak sıralandı.

Anlaşmaya varıldıktan sonra Avrupa Konseyi Başkanı Michel, "hızla" diğer AB liderleriyle de istişarede bulundu ve tam bir mutabakat sağlandı.

Zelensky: Minnettarım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 50 milyar euroluk yardım paketi için AB liderlerine minnettar olduğunu söyledi.

Kararın 27 liderin tamamı tarafından verilmesinin "çok önemli" olduğunu belirten Zelensky, bunun da "güçlü AB'nin bir kanıtı" olduğunu anlattı ve ekledi:

AB'nin Ukrayna'ya yönelik mali desteğinin devam etmesi, uzun vadeli ekonomik ve mali istikrarı güçlendirecektir. Bu da Rusya üzerindeki askeri yardım ve yaptırım baskısından daha az önemli değildir.

"Zafere kadar Ukrayna'nın arkasındayız"

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, yardım kararına ilişkin, "Zafere kadar Ukrayna'nın arkasında olduğumuzun sinyali" derken, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "AB, Ukrayna için sözünü tuttu." ifadesini kullandı.