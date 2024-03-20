AB'nin önerisi: Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna'ya silah alalım Dış politika şefi Borrell, Rus varlıklarından elde edilen kârla Ukrayna'ya silah sağlamayı önerdi. Borrell, "Ruslar pek mutlu olmayacak" dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya silah tedarikini Rus varlıkları üzerinden yapabileceklerini söyledi.

Borrell, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen kârın yüzde 90'ı karşılığında Ukrayna'ya silah satın almayı teklif etti.

Söz konusu gelir miktarının 3 milyar euro civarında olması bekleniyor.

Parayı Ukrayna için kullanacaklar

Borrell'in planına göre, faiz ödemeleri gibi varlıklardan elde edilen gelirler, AB dışındaki ülkelere askeri yardım sağlayan ve esas olarak Ukrayna için kullanılan bütçe dışı bir fon olan Avrupa Barış Tesisi'ne aktarılacak.

AB yetkilisinin önerisi, bloğun liderlerinin düzenleyeceği zirveden önce sunulacak.

Borrell: Ruslar mutlu olmayacak

Borrell, "Eğer bunu yaparsak Ruslar pek mutlu olmayacak." dedi ve ekledi:

Yılda 3 milyar (euro) olan paranın miktarı olağanüstü bile değil. Ama ihmal edilecek bir durum da değil.

Rus varlıklarının yüzde 70'i Belçika'da

Batı'da dondurulan tüm Rus varlıklarının yaklaşık yüzde 70'i Belçika merkezli menkul kıymetler saklama kuruluşu Euroclear'da tutuluyor.

Borrell, ele geçirilen gelirlerin büyük kısmının Ukrayna için kullanılacağını beklediğini söyledi.

Ukrayna'nın yeniden inşası fikri rafa kaldırıldı

Avrupalı yetkililer, başlangıçta dondurulan varlıklardan elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse etmek için kullanılmasını tartışıyordu.

Ancak son haftalarda, ABD'nin askeri yardım paketinin Kongre'den geçememesi ve Ukrayna ordusundaki mühimmat sıkıntısı nedeniyle Kiev'e askeri yardım seçeneği ön plana çıkmaya başladı.

"Durum çok vahim"

İsmi açıklanmayan üst düzey bir AB yetkilisi, "Durum çok vahim. Bu yüzden silahların teslimatı önemli." dedi.