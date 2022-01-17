Husiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Yemen'deki İran destekli Husiler, silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenledi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Musaffah bölgesindeki saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama yaşandı.

HAVALİMANI BÖLGESİNDE YANGIN ÇIKTI

Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıktığı aktarıldı. Saldırı nedeniyle ciddi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

Abu Dabi'de SİHA saldırısı sonrası 3 yakıt tankerinde patlama ViDEO

3 ÖLÜ, 6 YARALI

BAE polisi saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Middle East Eye haber portalının aktardığına göre, hayatını kaybedenlerden biri Pakistan, diğer ikisi Hindistan uyruklu.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesire televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine yönelik düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurdu.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI TESPİT EDİLDİ"

BAE polisinin açıklamasında, "İlk incelemeler, iki bölgeye düşen, patlamaya ve yangına neden olabilecek muhtemelen insansız hava araçları olabilecek küçük uçan nesnelerin tespit edildiğini gösteriyor.

Yetkili makamlar bölgede ve yangına müdahale ediliyor. Yangının nedeni ve çevresindeki durumla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı." denildi.