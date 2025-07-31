Açlık Gazze'de çocuk ve gençlerin kabusu oldu

Açlık Gazze'nin üzerinde kara bulutlar gibi dolanıyor.

İsrail'in insani yardımlara izin vermemesi Filistinlileri zorluyor.

Gençler, çocuklar, ailelerinin gözlerinin önünde ölümün kıyısında ecelle mücadele ediyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti.

Bunlardan biri olan 27 yaşındaki genç, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi, 6 yaşındaki çocuğun ise yaşamının tehdit altında olduğu belirtildi.

GAZZE'DE 27 YAŞINDAKİ GENÇ, YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme sorunu yaşayan 27 yaşındaki Adil Mazi, yaşamını yitirdi.

Mazi'nin cenazesi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Gencin cenazesindeki görüntüler, görenlerin yüreğini dağladı.

İSRAİL'İN KITLIĞI DAYATTIĞI GAZZE'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YAŞAMI TEHDİT ALTINDA

Gazze’nin Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde yaşayan 6 yaşındaki kız çocuğu Misk el-Medhun, beyin atrofisi hastalığının yanı sıra açlık nedeniyle yetersiz beslenme ile de mücadele ediyor.

6 YAŞINDA ÇOCUK 4 KİLO KALDI

Yetersiz beslenme nedeniyle 4 kiloya kadar düşen Misk’in yaşamı ciddi tehdit altında.