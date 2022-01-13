Acun Ilıcalı, İngiliz basınına özel hayatını anlattı

İngiltere'den futbol takımı satın alan Ilıcalı, "Üç evliliğim ve dört kızım var. Hayatım, pembe dizi olabilir" dedi. Ilıcalı, yaşadığı zorlu süreci dile getirdi.

Hollanda'da Fortuna Sittard takımıyla istediği sonuca ulaşamayan Acun Ilıcalı, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

İngiltere'de Hull City’yi satın alarak büyük yankı uyandıran Ilıcalı, Mail'e kariyerini ve özel hayatını anlattı.

"TÜRK SIMON COWELL"

Ilıcalı'dan "Türk Simon Cowell" diye söz edilen haberde, TV programcısının Hull City'yi "kurtarmak için" İngiltere'de olduğu ve 30 milyon sterlinlik satın alma işleminin yakında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Bu arada Cowell, Londralı televizyon yapımcısı ve girişimci olarak biliniyor.

"ÜÇ EVLİLİĞİM, DÖRT KIZIM VAR"

"Kişisel hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir." diyen Ilıcalı, özel yaşantısındaki noktalara değinirken, "Üç evliliğim ve dört kızım var. Özel hayatım biraz ilginç olduğu için Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok haberlerde yer alan kişi benim." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, verdiği demeçte, şunları söyledi:

"HAYATTAKİ HER OLUMSUZLUĞU YAŞADIM"

"Hayatım milyonda bir. 20 yaşında evlendim. 21 yaşında baba oldum. 22 yaşında ailemi trafik kazasında kaybettim. Kızım arabanın içindeydi. 15 kırık kemikle hayatta kaldı.

23 yaşındayken bir motosiklet kazası geçirdim ve arkadaşım yanımda vefat etti. 24 yaşındayken iflas ettim ve işsiz kaldım. Hayattaki her olumsuzluğu yaşadım.

HEDEFİ İNGİLİZ FUTBOLUNDA TARİH YAZMAK

Bir kulüp satın almak hayalimdi. Şimdi o kulüpte büyük başarılar elde etmek hayalim. İngiliz futbolunda nasıl tarih yazabileceğimize odaklanmış durumdayım."



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