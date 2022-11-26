New York'ta 2021 yılında açılan, Türkiye'nin başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilciliği hizmeti veren Türk Evi'ni Gazeteci Adem Metan ziyaret ederek bilgi aldı.

Gazeteci Adem Metan, 20 Eylül 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılarak faaliyete geçen, ABD'nin New York eyaletinde bulunan 35 katlı Türkevi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Türkevi binası, Türkiye'nin başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilciliği hizmetini yerine getiriyor ve adeta Türkiye'nin uluslararası dayanışma ve iş birliğine bağlılığının bir simgesi haline gelmiş durumda.

Adem Metan'dan Türkevi'ne ziyaret

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile Türkevin'de buluşan Metan, Özgür'den Türkevi'nin bulunduğu bölge hakkında bilgi aldı.

Özgür, "Türkevimiz hemen BM'nin tam karşısında konum olmuş durumda." dedi.

Adem Metan'dan New York'taki Türk Evi'ne ziyaret - Video

Türkevi'nin tasarımı

Özgür, Türkevi'nin Türk motifleriyle bezendiğini belirterek, "Türkevimiz tasarlanırken; Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın da talimatları tahtında ülkemize ait motifler taşıması istendi. Buna göre bir tasarım yapıldı." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız dünyaya buradan sesleniyor"

BM toplantılarının Türkevi'ne çok yakın bir yerde yapıldığı bilindiği için Özgür bu konu hakkında, "Genel kurul salonu, Eylül ayında tüm devlet ve hükümet başkanlarının katıldıkları genel kurul toplantısı bu salonda gerçekleşiyor ve hitaplar burada yapılıyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da dünyaya buradan sesleniyor." dedi.

Gazeteci Adem Metan da burada Türkiye'den başka, ev sahibi olduğu için sadece ABD'nin binası olduğu bilgisini verdi.

"BM toplantısında 20'ye yakın devlet başkanı buraya geldi"

"Son BM toplantısında Türkevi'ne kaç tane devlet başkanı gelmiştir?" sorusuna Özgür, "Son BM toplantısında 20'ye yakın devlet başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek üzere binaya geldiler ve buna mukabil de 30-35'in üzerinde ülkenin dışişleri bakanı, Sayın Bakanımızla (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmek için geldiler. Ve bu bina gerçek bir diplomasi merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Binanın önündeki kalabalığı görünce burayı BM'ye ait bir bina sandılar"

Türkevi'nin önündeki kalabalıktan dolayı, gelen heyetlerin binayı BM'ye ait bir bina sandığını belirten Özgür, "Yoğunluğu gördüklerinde burayı BM'ye ait bir bina sandılar. Yani BM ile birlikte o dönemde, Eylül ayındaki o genel kurul haftasında en fazla diplomatik hareketliliğin olduğu yer. Yabancıların da dikkatini çekti bu husus." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Adem Metan'ın New York'taki Türkevi'ne yapmış olduğu ziyaret, binanın çok amaçlı salonunu, konsolosluk bölümünü gezmesiyle son buldu.