Adnan Oktar suç örgütü İsrail basınında

Haaretz'in haberinde, Oktar ile İsrailli figürler arasındaki ilişkilere dikkat çekildi.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar, dün açıklandı.

Aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

"OKTAR'IN TARİKATININ İÇ YÜZÜ"

Oktar ve örgüt yöneticilerine verilen cezalar sonrasında, İsrail basınından Haaretz gazetesi, "Seks partileri, şantaj, Yahudi düşmanlığı: Lideri İsrailli figürler tarafından kucaklanan tarikatın iç yüzü" başlıklı haberini yeniden gündeme getirdi.

'İSRAİLLİ HAHAMLARI OKTAR'A ÇEKEN NEDİR' SORUSU

Adnan Oktar'ın etrafının kediciklerle çevrili olduğu belirtilen haberde, "İsrailli politikacıları ve hahamları tarikat lideri Oktar'a çeken nedir?" sorusu yöneltildi.

"İSRAİL'DEKİ FİGÜRLERLE TEMAS KURDU"

64 yaşındaki Oktar'ın çevresine 300 kişi topladığı, söz konusu kişilerin "beyinlerinin yıkandığı" belirtildi.

Televizyon yayınlarına başlayan suç örgütü liderinin, İsrail'deki siyasetçiler ve hahamlarla temas kurmasını sağlayan dinler arası diyaloğa yönelik faaliyetlere odaklandığı kaydedildi.

"DOKTRİNİM MİLYONLARA ULAŞIYOR"

Kedicikler olarak bilinen bir genç gruptan oluşan kişilerin, aşırı derecede makyajlı olduğu ve dikkat çekici kıyafet giydikleri ifade edildi.

Adnan Oktar'ın her ne kadar 300 kişi olsalar da "İslami doktrinin" televizyon programları, kitapları ve makaleleri aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştığını iddia ettiği aktarıldı.

DANS EDEN İYİ GÖRÜNÜMLÜ KEDİCİKLER

İyi görünümlü kediciklerin televizyon programlarında sürekli olarak yer alıp dans ettiği, diğerlerinin ise Oktar'ın "araştırmalarına ve internet sitesine katkıda bulunduğu" belirtildi.