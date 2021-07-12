Taliban'ın güçlenmesinden endişe duyan Afganistan vatandaşlarının yolculuğu sürüyor. İran güzergahını kullanan Afganlar, kafileler halinde Türkiye'ye geçiş yapıyor.

Afganistan'da Taliban'dan kaçan Afganların, Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Sosyal meydada paylaşılan görüntülerde, uzun kuyruk oluşturan yüzlerce Afganlının, gruplar halinde bir güzergah üzerinde yürüdüğü görüldü.

MÜLTECİLERİN TÜRKİYE YOLCULUĞU

Afganistan'dan yola çıkan mültecilerin, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı kaydedildi. Ülkemize giriş yapan Afgan göçmenlerin sayısının günde 500 ila 1000 arasında olduğu ifade edildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapanların yanı sıra Afgan memurların da vize başvurusu aracılığıyla oturum izni almaya çalıştığı belirtiliyor.

Afgan mülteciler, İran üzerinden Türkiye'ye giriyor ViDEO

ABD'NİN ÇEKİLME SÜRECİ

Türkiye'ye vize başvurusunda bulunan Afgan memurların çok azının vize alabildiği konuşuluyor.

Geride bıraktığımız günlerde Bagram hava üssünü Afgan yetkililere devreden ABD, Afganistan'da kalan son askerlerini de ülkeden çekmeye hazırlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin yıl dönümü olan 11 Eylül'ün önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.

20 YIL SÜREN SAVAŞIN BEDELİ 2 TRİLYON DOLARDAN FAZLA

ABD ve NATO müttefikleri, 11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak görülen El Kaide örgütü militanlarının sakladığı ve koruduğu gerekçesiyle 7 Ekim 2001'de Afganistan'a girmişti.

ABD'nin Brown Üniversitesi'nin yürüttüğü "Savaşın Maliyetleri" projesi kapsamındaki tahminlere göre, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcandı.

ABD'den 2 bin 442 askerin öldüğü, 20 bin 666'sının yaralandığı savaşta, 1144 NATO personeli de hayatını kaybetti.