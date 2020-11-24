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    Afganistan'da 15 senede, 26 binden fazla çocuk öldü

    Afganistan’da 2005'ten bu yana devam eden çatışmalarda ve saldırılarda 26 bin 25 çocuk hayatını kaybetti veya sakat kaldı.
    • İHA
    • 24.11.2020 - 04:12
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    Afganistan'da 15 senede, 26 binden fazla çocuk öldü

    Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Birleşmiş Milletler verilerine göre hazırladığı raporunda Afganistan’da 2005'ten 2019'a kadar en az 26 bin 25 çocuğun öldürüldüğünü veya sakat kaldığını belirtti.

    SON 14 YILDIR ORTALAMA HER GÜN 5 ÇOCUK ÖLDÜRÜLÜYOR

    Vakıf, Afganistan'ın çocuklar için dünyanın en tehlikeli 11 ülkesi arasında yer aldığını aktarırken, son 14 yıldır her gün ortalama 5 çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

    İsviçre’nin Cenevre kentindeki 2020 Afganistan Konferansı öncesinde bağış yapan ülkeleri Afgan çocukların geleceğini korumaya çağıran vakıf, 2019 yılında meydan gelen çatışmalar ve bombalı saldırılar sonucu 874 Afgan çocuğun öldürüldüğünü, 2 bin 275'inin ise yaralandığını aktardı.

    Afganistan da 15 senede, 26 binden fazla çocuk öldü #1

    ÜÇTE İKİSİNDEN FAZLASI ERKEK ÇOCCUĞU

    Vakıf, 2019’da öldürülen ve sakatlanan çocukların üçte ikisinden fazlasının erkek çocuğu olduğunu belirtti.

    Afganistan hükümeti ile Taliban ve diğer isyancılar arasında devam eden çatışmalarda okulların rutin olarak saldırıya uğradığına dikkat çeken vakıf, 2017-2019 yılları arasında okullara 300'den fazla saldırı yapıldığını dile getirdi.

    Afganistan Çocukları Kurtarın Vakfı Ülke Direktörü Chris Nyamandi, "Bugün çocuğunuzun intihar saldırısında veya hava saldırısında öldüğü gün olabileceği korkusuyla yaşadığınızı hayal edin. Bu, çocukları öldürülen veya yaralanan on binlerce Afgan ebeveyn için korkunç bir gerçektir" dedi.

    Afganistan da 15 senede, 26 binden fazla çocuk öldü #2

    ABD 2001 YILINDAN BERİ AFGANİSTAN'DA BULUNUYOR

    ABD, New York'taki İkiz Kulelere yapılan 11 Eylül terör saldırılarının ardından Taliban'a karşı 2001 yılından beri Afganistan’da bulunuyor.

    ABD, Ocak ayı ortasına kadar Afganistan'dan 2 bin askerini geri çekeceğini ve ülkede 2 bin 500 kadar asker bırakacağını açıklamıştı.

    Uzmanlar ise, Afganistan ordusunun yabancı birliklerin ülkeden ayrılmasından sonra tek başına Taliban ve diğer isyancı gruplar ile başa çıkmakta zorlanacağı konusunda uyarıyor.

    Afganistan da 15 senede, 26 binden fazla çocuk öldü #3

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