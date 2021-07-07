Afganistan'da ABD'nin ayrıldığı üs yağmalandı

Kabil'in Bagram şehrindeki hava üssünün boşaltılmasının ardından üs yağmalandı. Yağmalanan ürünler üssün dışındaki bölgede satışa çıktı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ediyor.

Pentagon, çekilmenin yüzde 90'ının tamamlandığını duyurdu.

Askerler, Başkent Kabil'in Bagram şehrindeki hava üssünden de sessizce ayrıldı.

ABD AYRILDI, ÜS YAĞMALANDI

Afgan yetkililer, Amerikan askerlerinin ayrılmasının ardından üssün yağmalandığını açıkladı.

Basketbol toplarından teknolojik ve askeri ekipmana kadar yağmalanan ürünler üssün dışında satışa başlandı.

ABD askerleri, çekilirken, geride yüzlerce sivil ve zırhlı araç da bıraktı.

AFGAN ASKERLER TACİKİSTAN'A SIĞINIYOR

ABD'nin çekilmesiyle birlikte, Taliban kontrolündeki toprakları genişletmeyi sürdürüyor. Yüzlerce Afgan askerinin komşu Tacikistan'a sığınmak için kaçtığı ifade ediliyor.

Afganistan, kaçan ve pozisyonlarını terk eden Afgan askerinin, Taliban ile savaşmak üzere yeniden görev yerlerine gönderildiğini duyurdu.