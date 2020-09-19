Afganistan'da kimlik kartında anne adı da yazılacak

Afganistan'da kadınların adlarının kullanılmasıyla ilgili tabuları yıkmak için başlatılan kampanya sonuç verdi. Artık kimliklerde anne adı da yer alacak.

Kimlik kartında sadece babanın isminin yazmasını dayatan yasada yapılan değişiklik Devlet Başkanı Eşref Gani tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Afganistan'da ABD işgaliyle Taliban'ın devrilmesinin üzerinden 20 yıl geçerken, hala kamusal hayatta kadınların isimlerinin kullanılmasının hoş karşılanmadığı, utanç ya da hakaret kabul edildiği gelenekler hüküm sürüyor.

Bu durumda kadın kamusal hayatta en yakın erkek akrabasının adını kullanmak zorunda kalıyor. Resmi belgelerde, nikah davetiyelerinde ve hatta mezarlarında bile kadınların kendi adları yer almıyor.

Devlet hizmetlerinden faydalanabilmek için isimlerini kullanan kadınların ayıp işledikleri gerekçesiyle dövüldükleri vakalar var.

Taliban ile görüşen heyetteki kadın temsilciler

"BENİM ADIM NEREDE" KAMPANYASI

Ancak 3 yıl önce #BenimAdımNerede etiketiyle kimlik kartlarına baba adının yanısıra anne adının da yazılması için kampanya başlatıldı.

Herat kentinden başlayan kampanya, Afganistan'ın ünlü ve önde gelen kişilikleriyle milletvekillerinden destek aldı.

Sosyal medyada aktivistler, kendilerini hem kendi hem de anne adlarıyla tanıttıkları paylaşımlar yaptı.

Sonunda gelen yasa değişikliğinden #BenimAdımNerede kampanyasının kurucusu Laleh Osmany, 'çok büyük mutluluk duyduğunu' açıkladı.

"HÜKÜMET, YURTTAŞTAN YANA TAVIR ALDI"

Laleh Osmany, "Bu zaferin aktivistlerle yurttaşların ısrarlı kampanya ve dayanışmasının sonucudur" diyerek ekledi:

"Hükümet yurttaştan yana tavır aldı, destekleri için cumhurbaşkanına ve partinin milletvekillerine bizzat şükranlarımu sunuyorum. Kampanyamızı destekleyen, sesini yükselten kadın, erkek, herkese teşekkür ediyorum ve tüm eşit haklar kampanyacılarını kutluyorum."